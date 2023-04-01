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Çağdaş Atan: Kayserispor seyircisine hiçbir zaman hayal satmadım

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 19:18
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Çağdaş Atan'dan flaş açıklamalar

Çağdaş Atan: Kayserispor seyircisine hiçbir zaman hayal satmadım
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Atan, "Özellikle ilk yarı muhteşem bir oyun oynadı takımım. 3-1-5-1 dizilerek, rakibimize baskı yapmasını zorlaştırdık. Çok iyi oyunlar kurarak goller attık. Yediğimiz gollerin hepsi bireysel hata olarak gözüküyor.
3-1'den sonra oyunu biraz daha soğutabilsek daha anlamlı olabilirdi. Son 15-20 dakikanın dışında istediğimiz her şeyi yaptık. Farklı formasyonlarda sahada bulunduk. İlk yarı iyi işler yaptık. Çok basit hatalardan goller yedik ama oyuncularımız istediklerimizi yerine getirdiler. Savunma hamleleri yaparak maçı kazanmayı bildik, o yüzden çok mutluyuz"

Çok önemli oyuncularını kaybettiğini vurgulayan Atan "Maçtan önce de söyledim, çok önemli oyuncular kaybettik. Bertolacci, Mustafa Pektemek, Onut Bulut, Campanharo... Kayserispor seyircisine hiçbir zaman hayal satmadım. Elimizde sahaya çıkacak bir 11 olduğu sürece taraftarımızın izlemekten hoşnut olacağı bir takım sahaya süreceğiz. Hayal etmekten başka şansımız yok. Hayalimiz bütçelerden büyük. Benim takımımım 13 galibiyet aldı, beraberlik sayımız az.
Harika bir performans gösteriyor oyuncularım. Başarı onların. Gerçekten 3 haftadır iyi çalıştık." ifadelerini kullandı. (İHA)

 

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