‘Çağla ile Bu Yaz’ güzel geçecek

NOW TV’nin yeni yaz programı ‘Çağla ile Bu Yaz’, önceki akşam ekran yolculuğuna başladı. Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu’nun konuk olduğu ilk bölüm, reytinglerde Total’de 10., AB’de 6. ve ABC’de ise 7. sırada yer aldı.

Yapımcılığını Provizyon Medya’nın üstlendiği, sunuculuğunu Çağla Şıkel’in yaptığı program, gelecek için umut vaat ederken yaz ekranlarının vazgeçilmezi olacağının sinyallerini verdi. Birbirinden değerli seslerin yanı sıra televizyon dünyasının ünlü yüzlerinin konuk olacağı programda Çağla Şıkel, onlarla sohbetler edecek, ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Gündüz kuşağında yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ün sezon finali yapmasının ardından dur durak bilmeyen enerjisiyle bu kez yeni bir yaz programıyla izleyici karşısına çıkan Çağla Şıkel takdiri fazlasıyla hak ediyor. Eğlenceli şarkılar ve tadına doyulmaz sohbetleriyle ‘Çağla ile Bu Yaz’, Cuma akşamları için iyi bir alternatif olabilir.

‘Bursa Bülbülü’nden nostaljik albüm

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Ata Demirer’in ‘Bursa Bülbülü’ filminde seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Melek Büyükçınar, ‘İlk Dubleden Sonra’ adını verdiği ilk profesyonel stüdyo albümünü yayınladı.

4 şarkıdan oluşan albümde ‘Satmışım Anasını’, ‘Rüyalarda Buluşuruz’, ‘Unutama Beni’ ve ‘Sevmek Günahsa Eğer’ parçaları yer alıyor. Atlas Music Company etiketiyle yayınlanan albümün çıkış şarkısı ‘Satmışım Anasını’ oldu. Tam bir nostalji aşığı olan Melek Büyükçınar, yönetmenliğini kendisinin yaptığı şarkıya bir de eğlenceli klip çekmiş.

Geçmişin izlerini taşıyan şarkılara modern dokunuşlarla yeniden hayat veren Melek Büyükçınar’ın albümünde ‘Satmışım Anasını’ şarkısı benim de favorim. Hoş bir albüm olmuş. Beğendim. Dinleyeni bol olsun.

‘Kurban olduğum’ 100 milyon izlendi

‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Fatih Bulut, 25 Ağustos 2023 yılında yayınladığı ‘Kurban olduğum’ ile de yine dikkatleri üzerine çekti.

Sözü ve müziği Veysel Uluağaç’a ait şarkının düzenlemesini Çılgın Cemal yapmıştı. Dark’n Dark Music etiketiyle NETD Müzik’in YouTube kanalında yayınlanan ve Bekir Şenlik’in çektiği şarkının klibi 100 milyon izlenmeyi aştı.

Tırnağıyla kazıya kazıya tırmandığı başarı merdiveninde çoğu insanın elde edemeyeceği bir popülerlik kazanan Fatih Bulut, zaman zaman yayınladığı kendine has şarkılarıyla başarısını daha da yukarılara taşıyor. Yolu açık olsun.