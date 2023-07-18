Çağla Şıkel 3. çocuğa yeşil ışık yaktı

2008-2015 yılalrı arasında evli kaldığı, çocukları Uzay ve Kuzey'in babası Emre Altuğ ile boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.

Hayranlarıyla sosyal medyada sohbet eden Çağla Şıkel, kendisiyle ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, sohbet arasında üçüncü çocuğa da yeşil ışık yaktı.

"İÇİMDE KÖTÜLÜK YOK"

"Güzellik sırrınız ne?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Sizin gördüğünüz şey, çok derinlerden, içimden bir yerden geliyor. Kendi bedenime ektiğim iyilik ve sevgi tohumlarının yansıması. İçimde kötülük, nefret, kıskançlık, kin yok. Hiçbirisi barınmıyor. Ben hiç sevilmediğimi görmedim, bilmedim, duymadım. Yolumun dışında kalıyor o insanlar."

İki oğlu olan Çağla Şıkel, "Bir çocuğa daha enerjiniz var mı, ister misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İstediğim her şeye enerjim yeter. Yeter ki isteyeyim. Yorgunluk daha çok zihinseldir. Bedenin ve ruhun sesini dinlemek önemli."