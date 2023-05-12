Çağla Şıkel görünce şoke olmuştu! "O defteri kapattık"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Avukat Nail Gönenli ile birlikteliğini sürdüren manken ve sunucu Çağla Şıkel, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

FİYATINI GÖRÜNCE ŞOKE OLMUŞTU

Şıkel, geçtiğimiz haftalarda büyük oğlu Kuzey'e ayakkabı almak için mağazaları dolaşmıştı. Ardından bir ayakkabının fiyatını görünce etikete bakakalan Çağla Şıkel, "Fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" demişti.

Şıkel, muhabirlerin bu konuyu hatırlatması üzerine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABI KREDİSİ ÇEKMEDİM"

"O işin defterini kapattık" diyen Çağla Şıkel, "Hatta oğluma makul, güzel bir ayakkabı aldım. Konuyla ilgili yapılan yorumlar beni çok güldürdü. Ayakkabı için kredi başvurusunda bulunduğum bile yazıldı. Beni çok güldürdüler vallahi" şeklinde konuştu.