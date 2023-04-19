Çağla Şıkel’den olay hareket! Sevgilisi Nail Gönenli'nin ağzını kapattı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaklaşık üç aydır birlikte olan Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli, Etiler'deki Elbet Steak House'dan çıkarken objektiflere yansıdı. Baş başa yemek yiyen çiftin, neşeli hali dikkat çekti. İkili, gazetecilerin poz vermelerini istemesi üzerine, "Böyle olmuyor" diyerek, espri yaptı.

Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemiyorum" yanıtını verdi. Şıkel, konuyla ilgili Gönenli'nin konuşmaması için elleriyle sevgilisinin ağzını kapattı. Muhabirlere göz kırpan avukat, "Kısmet, hayırlısı bu işler" diyerek, kafaları karıştırdı.