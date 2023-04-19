Çağla Şıkel’den olay hareket! Sevgilisi Nail Gönenli'nin ağzını kapattı

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli, baş başa yemek yedi. Şıkel evlilik sorusunu geçiştirirken sevgilisinin ağzını kapatması kafaları karıştırdı.

Çağla Şıkel’den olay hareket! Sevgilisi Nail Gönenli'nin ağzını kapattı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaklaşık üç aydır birlikte olan Çağla Şıkel ile avukat Nail Gönenli, Etiler'deki Elbet Steak House'dan çıkarken objektiflere yansıdı. Baş başa yemek yiyen çiftin, neşeli hali dikkat çekti. İkili, gazetecilerin poz vermelerini istemesi üzerine, "Böyle olmuyor" diyerek, espri yaptı.

cagla-sikel-ile-nail-gonenli-evleniyor-mu-dioxw.png

Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemiyorum" yanıtını verdi. Şıkel, konuyla ilgili Gönenli'nin konuşmaması için elleriyle sevgilisinin ağzını kapattı. Muhabirlere göz kırpan avukat, "Kısmet, hayırlısı bu işler" diyerek, kafaları karıştırdı.

cagla-sikel-ile-nail-gonenli-evleniyor-mu-0vl6v.jpg

İlgili Haberler
Çağla Şıkel paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Aşk böyle bir şey
Çağla Şıkel ayakkabının fiyatını görünce şoke oldu! Sadece fotoğrafını çekebildi
Çağla Şıkel 'sevgili sözleşmesi' iddialarına cevap verdi
Çağla Şıkel'den duygusal satırlar. Uzaklardan izlemeye devam edeceğim
Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı