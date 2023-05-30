Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı

Çağla Şıkel, yıllardır koruduğu formunu çocuklarına borçlu olduğunu söyledi. Model, "İki çocuk annesi olmak zor. Onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine enerji alıyorum" dedi.

Çağla Şıkel formunun sırrını açıkladı

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Çağla Şıkel, yıllara meydan okuyan fit vücudunun sırrını açıkladı.

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Model, "Fit kalmak zor değil. İsterse herkes olabilir. Önemli olan ruhunuzu genç tutabilmek. Zihinsel ve duygusal olarak yaşlanıyorsak, bedenimiz de ona uyum sağlamak zorunda kalıyor. Sabaha kadar spor yapabiliriz ve süper kaslı vücudumuz olabilir" şeklinde konuştu.

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"Enerjimiz yaşlandıysa, bunun bir formülü yok" diyen Şıkel, "Ona spor yaptıramıyoruz. O nedenle büyük değişimler ve gelişimler gerekiyor. Kendimi bu anlamda eğitmeyi seviyorum. Oğullarım enerji kaynağım. İki erkek çocuk annesi olmak zor. Onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine enerji alıyorum" ifadelerini kullandı.

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Şıkel'in Emre Altuğ'dan olan Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.

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