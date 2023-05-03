Bir tenis kulübünde gerçekleşen moda etkinliğine izleyici olarak davet edilen Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel, bu güne dair paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaptı.

Etkinlik sırasında başına talihsiz bir olay gelen Pınar Altuğ'un imdadına yanında oturan arkadaşı Çağla Şıkel yetişti.

Aralarında yaptıkları diyalogdan anlaşıldığı üzere gözüne 'kuş boku' kaçan Pınar Altuğ'a yardımcı olan Şıkel o anlara dair bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımına, Pınar Altuğ'u etiketleyerek 'gözüne ne kaçtı sen söyle' diyen Çağla Şıkel'e arkadaşı Altuğ'un yanıtı 'kuş boku' oldu.

Çağla Şıkel'in 'şanslısın' yorumu yaptığı Pınar Altuğ yaşadığı talihsizliğe dair "Valla çok oldu da gözüme hiç olmamıştı" yorumunda bulundu.