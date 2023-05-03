Çağla Şıkel 'gözüne ne kaçtı sen söyle' dedi. Pınar Altuğ 'daha önce hiç olmamıştı' yorumu yaptı

Davetli oldukları bir moda etkinliğini izlemeye giden Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile bu etkinliğe dair kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Davette Pınar Altuğ'un başına gelen bir talihsizlikse ikili arasında komik bir diyalog yaşanmasına yol açtı.

Çağla Şıkel 'gözüne ne kaçtı sen söyle' dedi. Pınar Altuğ 'daha önce hiç olmamıştı' yorumu yaptı

Bir tenis kulübünde gerçekleşen moda etkinliğine izleyici olarak davet edilen Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel, bu güne dair paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaptı.

Etkinlik sırasında başına talihsiz bir olay gelen Pınar Altuğ'un imdadına yanında oturan arkadaşı Çağla Şıkel yetişti.

Aralarında yaptıkları diyalogdan anlaşıldığı üzere gözüne 'kuş boku' kaçan Pınar Altuğ'a yardımcı olan Şıkel o anlara dair bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı.

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Paylaşımına, Pınar Altuğ'u etiketleyerek 'gözüne ne kaçtı sen söyle' diyen Çağla Şıkel'e arkadaşı Altuğ'un yanıtı 'kuş boku' oldu.

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Çağla Şıkel'in 'şanslısın' yorumu yaptığı Pınar Altuğ yaşadığı talihsizliğe dair "Valla çok oldu da gözüme hiç olmamıştı" yorumunda bulundu.

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