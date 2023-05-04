Ünlü manken Çağla Şıkel'in karın kasları olay oldu

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'ın karın kasları dikkat çekmeye devam ediyor. Bir etkinliğe katılan Şıkel’in kasları yine gündem oldu.

Ünlü manken Çağla Şıkel'in karın kasları olay oldu

Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa ile birlikte hazırladığı adL x Raisa Vanessa İlkbahar Yaz 2023 koleksiyonunu Hilton İstanbul Bosphorus'un Tenis Kortu'nda düzenlenen muhteşem bir defileyle tanıttı.

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Şıklık yarışına sahne olan davette, baharı yansıtan renkli kıyafetleri tercih edildiği davette Çağla Şıkel giydiği elbise ile davetin en dikkat çekenlerinden biri oldu.

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Fit görünümüyle her zaman dikkat çeken Şıkel'in kemiklerinin sayılıyor olması ise görenleri "Yok artık!" dedirtti.

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