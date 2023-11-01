Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğullarının doğum gününde bir araya geldi. Kuzey delikanlı oldu

Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, ile eski eşi Çağla Şıkel bir araya geldi.

2008 yılında evlenen 2015'te yollarını ayıran Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için buluştu. Eski eşler çocuklarıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.

"BAZI DUYGULARIN TARİFİ YOKMUŞ"

Şıkel, oğluna "Yazıp yazıp siliyorum ,hayatta bazı duyguların tarifi yokmuş. İyi ki varsın diyebiliyorum, iyi ki benim oğlumsun, iyi ki senin annen olmuşum... Seni çok seviyorum oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel mutlu, sağlıklı, yaşlara..." diye seslendi.

Altuğ da paylaşımına "Kuzey'im mutlulukla sağlıkla... İyi ki doğdun oğlum" ifadelerini not düştü.

