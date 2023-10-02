Çağla Şıkel ve Emre Altuğ nikah masasında buluştu. Görenler ''Hadi hayırlısı'' dedi

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un 7 yıl sürdürdükleri evliliklerinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu oldu. 2015 yılında Emre Altuğ ile boşanan Çağla Şıkel 8 yıl boyunca hayatına kimseyi almamıştı.

Şıkel,bu durumu avukat Nail Gönenli ile bozdu ve ikilinin ismi evlilik haberleriyle sık sık gündem oldu.

Şıkel ve Gönenli çifti sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ederken Emre Altuğ’un bu durumdan hoşlanmadığı şeklinde söylentiler dolaşmaya başladı.

Çağla Şıkel bu söylentiler üzerine açıklama yaparak böyle bir şey olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Ünlü model, eski eşi Emre Altuğ ile kendisinin nasıl yaşamaları gerektiğini bildiğini ve artık koca insanlar olduklarını ve nerede durmaları gerektiğini bildiklerini söyledi.

Şıkel’in açıklaması gündemdeyken Emre Altuğ dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir yakınının düğününe katılan Altuğ, nikah masasında çekilen bir kareyi ”çok mutlu olun” notuyla yayınladı. Kısa sürede gündem olan karede Çağla Şıkel de yerini aldı.