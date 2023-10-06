Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel'in Avukat Nail Gönenli ile ilişkisine sıcak bakmadığı yönündeki çok konuşulan iddiaya cevap verdi.

Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

1200x627-emre-altugdan-cagla-sikel-itirafi-biten-evlilikleriyle-ilgili-ilk-kez-konustu-1612099847165.jpg

İkilinin boşanırken sözleşme imzaladığı, söz konusu sözleşmede ünlü mankenin başkasıyla evlenemeyeceği maddesinin de yer aldığı öne sürülmüştü. Bu nedenle Altuğ'un, eski eşinin yeni aşkına karşı çıktığı belirtilmişti.

616x321-gozler-kalbin-aynasi-1680038941326.jpeg

"NE EVLENMEK İSTEYEN VAR NE DE KARŞI ÇIKAN"

Yaklaşık bir yıldır Nail Gönenli ile birlikte olan Çağla Şıkel ise Emre Altuğ’un bu ilişkiye sıcak bakmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
"Emre’yi de beni de yıllardır tanıyorsunuz. Biz nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bilen koca koca insanlarız. Artık ben 44 yaşıma geldim. Hepimiz büyüdük. Bunlar varsa da gençlikte olan şeyler. Bazı haberler çıkıyor, ‘Evlenmek istediler de izin verilmedi’ ya da ‘Sözleşme yaptılar’ gibi şeyler. Nail için de söyleyebilirim ki ortada ne evlenmek isteyen var, ne buna karşı çıkan var, ne de sözleşme var."

651f9bfa52529258-w1200xh675.jpg

"BÖYLE BİR HADSİZLİK YAPMAM"

Aynı iddia bu kez 'Yalı Çapkını' dizisinin Orhan'ı Emre Altuğ'a soruldu. '2. Sayfa' mikrofonlarına konuşan 54 yaşındaki şarkıcı, "Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam." diye konuştu.

651fbe3486b24561f8fac6e5.jpg

"ÇOCUĞU OLMAYAN DÜŞÜNSÜN"

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile hakkında çıkan 'evlilik' haberlerine, "Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Gündemimde çocuklarım olduğu için aklımda hayalimde böyle bir şey yok” demişti.

İlgili Haberler
Çağla Şıkel'den Victoria's Secret itirafı
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ nikah masasında buluştu. Görenler ''Hadi hayırlısı'' dedi
Çağla Şıkel 'evlilik' sorusuna cevap verdi. Emre Altuğ, Nail Gönenli'ye karşı çıktı mı?
Çağla Şıkel evleniyor mu? Sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma Yaşam
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti Dünya
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı Siyaset
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir? Gündem
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir?
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama Spor
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi Magazin
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi