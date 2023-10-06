Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

İkilinin boşanırken sözleşme imzaladığı, söz konusu sözleşmede ünlü mankenin başkasıyla evlenemeyeceği maddesinin de yer aldığı öne sürülmüştü. Bu nedenle Altuğ'un, eski eşinin yeni aşkına karşı çıktığı belirtilmişti.

"NE EVLENMEK İSTEYEN VAR NE DE KARŞI ÇIKAN"

Yaklaşık bir yıldır Nail Gönenli ile birlikte olan Çağla Şıkel ise Emre Altuğ’un bu ilişkiye sıcak bakmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

"Emre’yi de beni de yıllardır tanıyorsunuz. Biz nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bilen koca koca insanlarız. Artık ben 44 yaşıma geldim. Hepimiz büyüdük. Bunlar varsa da gençlikte olan şeyler. Bazı haberler çıkıyor, ‘Evlenmek istediler de izin verilmedi’ ya da ‘Sözleşme yaptılar’ gibi şeyler. Nail için de söyleyebilirim ki ortada ne evlenmek isteyen var, ne buna karşı çıkan var, ne de sözleşme var."

"BÖYLE BİR HADSİZLİK YAPMAM"

Aynı iddia bu kez 'Yalı Çapkını' dizisinin Orhan'ı Emre Altuğ'a soruldu. '2. Sayfa' mikrofonlarına konuşan 54 yaşındaki şarkıcı, "Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam." diye konuştu.

"ÇOCUĞU OLMAYAN DÜŞÜNSÜN"

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile hakkında çıkan 'evlilik' haberlerine, "Çocuğu olmayan düşünsün. Çocuk yapmamış olan insanlar kesinlikle evlenmeli, aile kurmalı. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Gündemimde çocuklarım olduğu için aklımda hayalimde böyle bir şey yok” demişti.

