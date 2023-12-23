Çağlar Söyüncü 4 dakikada atıldı. Atletico Madrid kazandı

Atletico Madrid ile Sevilla, İspanya La Liga'nın 18. haftasında karşı karşıya geldi.

Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid 46. dakikada Marcos Llorente'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maçta büyük bir şanssızlık yaşadı.

66. dakikada Koke'nin yerine oyuna giren Çağlar, 70. dakikada yaptığı sert hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar inceleyen hakem Alberola Rojas, Çağlar'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Çağlar Söyüncü geçen hafta da Atletico Madrid formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkarken, penaltı yaptırması sonucu devre arasında oyundan alınmıştı.

Bu galibiyetle Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Sevilla 16 puanda kaldı.

