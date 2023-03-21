Çakaleriği bitkisi ishali kesiyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çakaleriği bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çakaleriği bitkisi ishali kesmesinden ateşli hastalara kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

İSHAL NEDİR?

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshal akut yani geçici veya kronik yani uzun süreli ya da kalıcı olabilir.

Akut ishal, bu durumun bir ila iki gün devam etmesiyle ortaya çıkar. Viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun sonucu olarak ya da gıda zehirlenmesinden kaynaklanabilir. Gelişmekte olan veya üçüncü dünya ülkelerine yapılan ziyaret ve tatillerde bu ülkelerde karşılaşılan bakteri ve parazitler turist ishali adı verilen bir başka akut ishal türüne neden olabilir.

Kronik ishal ise en az 4 hafta boyunca devam eden ishali ifade eder. Genellikle altında bağırsak hastalığı veya bozukluğu gibi bir tıbbi neden bulunur. Bunlara örnek olarak çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, sürekli enfeksiyon ya da inflamatuar bağırsak hastalığı gibi daha ciddi bir rahatsızlıklar verilebilir.

ÇAKALERİĞİ BİTKİSİ NEDİR?

Bir çeşit eriktir. Ağacı bodurdur. Çiçekleri beyazdır ve yapraklarından önce çıkar.

Meyvesi yuvarlak ve yeşildir. Tadı buruktur. Çiçekleri; Mart ve Nisan aylarında toplanıp, kurutulur.

ÇAKALERİĞİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

- İshali keser.

-Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-Ateşli hastaların kalbini kuvvetlendirir.

-Terletir ve vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.

-Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

-Anne sütünü artırır.

- Kötü kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıkların riskini azaltır.