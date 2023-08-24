Çaldığı motorun kaskını satmaya çalışırken yakalandı

Cihangir’de bir şahıs sokak arasında park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Motosikleti çalınan vatandaş, aracının kaskının bir internet sitesinde satışa çıkarıldığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çaldığı motosikletteki kaskı internetten satışa sunan hırsızı satış bulaşmasında yakaladı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda saat 05.40 sıralarında sokağa gelen bir şahıs, Muhammed C.T.’ye ait motosikleti zincirini kırarak çaldı. Şahıs ardından motosiklete binerek gözden kayboldu. Olayın ardından mağdurun şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polis ekipleri çalışma başlattı.



KASKI SATIŞA ÇIKARDI, SAHTE BULUŞMADA YAKALANDI

Kameraları inceleyen polis ekipleri hırsızın emniyette 16 farklı suçtan kaydı bulunan Müfit Y.D. olduğunu tespit etti. Yakalama çalışmaları sürdüğü esnada hırsız, çaldığı motosikletteki kaskın fotoğraflarını internete bir siteye yükleyerek satışa sundu. Bunun gören motosiklet sahibi Muhammed C.T., hemen polis ekiplerine bilgi verdi.



BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ HIRSIZI YAKALADI

Harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir binada buluşma ayarlattırdı. Ardından tedbir alarak adreste bekleyemeye başlayan polis, kaskla buluşmaya gelen Müfit Y.D.’yi kıskıvrak yakaladı. Motosikletin yerini de söyleyen şahıs, ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “motosiklet hırsızlığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.