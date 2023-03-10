Rıza Çalımbay: Dört gözle bekliyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Gerçekten mükemmel taraftarlara da sahipler. Onların desteğiyle baskı kurmaya çalıştılar. Biz bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ortada bir maçtı. Onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Bizim şanssızlığımızdan bir gol yedik. Tabii bu maçın ilk yarısıydı. İkinci yarısı Sivas'ta oynanacak." dedi.

Gözlerini Sivas'ta oynayacakları rövanş maçına çevirdiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Artık rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Neler yapabileceklerini, iyi oyuncularını, hepsini çok iyi biliyoruz. Tabii ki Sivas'ta bambaşka bir maç olacak. Bizim taraftarımızı da dört gözle bekliyoruz. Onların katkısıyla biz bu turdan iyi şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Kendi sahamızda mutlaka iyi bir netice alacağız. Ona ben yürekten inanıyorum. Hem oyuncularıma hem de taraftarlarımıza güveniyorum. Çok güzel bir maç olacak. İnşallah kazanan biz olacağız." diye konuştu.

İlk yarıda ev sahibi takımın ciddi pozisyonlar bulduğu aktarılan Çalımbay, "Tabii ki rakibi tanımadığımız için mutlaka bir çekingenlik olabiliyor. Ancak biz hiç ezilmedik. Hiçbir zaman oyundan da kopmadık. Gayet ortadan geçen bir maç oldu. Yani biz onlara öyle net pozisyon vermedik. Sadece ilk yarıda bir tane pozisyon oldu. O da ofsayt taktiğinde defansımızın yaptığı yanlıştan kaynaklandı. Baktığınız zaman iki takımın da birbirine net bir üstünlüğü yoktu. Ortada bir maçtı. Şans rakip takımdan yana oldu." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Sivas'taki maçta oyunlarını yukarı taşımaları gerektiğini dile getirerek, "Bunu telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim ilk yarıda oynadığımız oyunun, ikinci yarıda oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkacağız. Eğer maçı kazanmak istiyorsak çıkmamız da gerekiyor. Onu da Sivas'ta gerçekleştireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.