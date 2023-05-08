Çalınan Apple kimliği nasıl kurtarılır? Kötü niyetli kişilerin eline geçerse felakete yol açabilir

Editör: Özlem KIRAL

Apple kimliği, e-posta sağlayıcısından bir müşterinin mevcut e-posta adresini kullanarak, çeşitli online sistemlere giriş yapmak için kullanılan bir hesap olarak tanımlanıyor.

Kötü niyetli insanların bu kimliği çalması durumunda kullanıcı bazı yöntemlerle bu durumu anlayabilmektedir.

Apple’a göre kullanıcıların bu gibi olaylarda ilk olarak hesaplarının çalınıp çalınmadığından emin olması gerekiyor. Bu noktada şu detayların göz önünde bulundurulması gerekir.

APPLE KİMLİĞİNİN ÇALINDIĞI NASIL ANLAŞILIR

Apple Kimliğinin tanınmayan veya yakın zamanda giriş yapmadığı bir aygıta giriş yapmak için kullanıldığını belirten bir e-posta veya bildirim alınırsa (örneğin, “Apple Kimliğiniz bir Windows PC üzerinden iCloud’a giriş yapmak için kullanıldı”).

Herhangi bir değişiklik yapıldığı hatırlanmadığı halde Apple’dan “Apple Kimliği parolanız değiştirildiği” veya “hesap bilgileriniz güncellendi” tarzda bir e-posta alınırsa,

Aygıt Kayıp Modu’na geçirilirse.

Aygıtta sizin göndermediğiniz iletiler veya silmediğiniz öğeler görüntüleniyorsa.

Sizin satın almadığınız öğelerle ilgili ödeme tutarları veya bildirimleri görüntüleniyorsa,

Parola artık çalışmıyorsa, değiştirilmiş ya da kilitlenmişse,

Hesap bilgileri bazıları veya tümü hatırlandığından farklıysa.

APPLE KİMLİĞİ NASIL KURTARILIR

Apple Kimliği hesap sayfanıza giriş yapılmalıdır.

Giriş yapılmazsa veya giriş yapmak denendiğinde hesabın kilitlendiğini bildiren bir ileti alınırsa hesabı sıfırlamayı veya hesabın kilidini açmayı denemek gerekir.

Apple Kimliğinizin parolası değiştirilir. Güçlü bir parola belirlenir.

Hesataki tüm kişisel bilgiler ve güvenlik bilgilerini incelenir. Aşağıdaki doğru olmayan veya hatırlanyan tüm bilgiler güncellenmeli:

Ad.

Birincil Apple Kimliği e-posta adresi.

Tüm alternatif e-posta adresleri, kurtarma e-posta adresleri ve telefon numaraları.

İki faktörlü kimlik doğrulama.

Güvenlik soruları ve yanıtları.

Apple Kimliğinizle ilişkilendirilen tüm e-posta için adres sağlayıcılarıyla irtibat kurulmalı. Apple Kimliği ile ilişkilendirilen e-posta adreslerinin kontrolü kullanıcıda değilse e-posta adresinizin parolasını değiştirmek veya farklı bir e-posta adresi kullanmak gerekir.

Apple Kimliği için iki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlanmalı.