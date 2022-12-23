Çalınan kredi kartıyla ilgili mahkemeden flaş karar.

AA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor E.B.Ç'nin 28 Temmuz'da muayene odasındaki dolapta asılı çantasındaki cüzdanı çalındı.

Cüzdanının çalındığını mesai bitiminde fark eden doktor, durumu polise bildirdi. Ardından hesaplarını kontrol eden E.B.Ç, kredi ve banka kartlarından parçalar halinde toplam 10 bin 450 lira çekildiğini gördü.Mağdur, bankasına başvurarak kartlarının iptal edilmesini ve zararının karşılanmasını talep etti.

Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin M.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin, benzer bir suçtan tutuklanarak Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği anlaşıldı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BANKAYI MAHKEME TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Mağdur doktor, bankanın zararın karşılanmasını reddetmesi üzerine Antalya Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Başvuruyu inceleyen hakem heyeti, "Hesaplardan para çekme işleminin şifre kullanılarak gerçekleştirildiği" ve "Bankanın işlemlerde herhangi bir güvenlik açığı ile kusuru olmadığı" gerekçeleriyle doktorun aleyhine karar verdi.

Bunun üzerine E.B.Ç. avukatı aracılığıyla Antalya 2. Tüketici Mahkemesi'nde banka aleyhine dava açtı.

Banka savunmasında, yapılan incelemede kartın çip kısmının okutularak ve şifreyle doğrulanarak para çekildiğini belirterek, "Davacı tarafın, kartı ve karta ait güvenlik bilgilerini güvende tutma konusunda ağır ihlali bulunduğunu" iddia ederek davanın reddini istedi.

ŞİFRELERİN NASIL ELE GEÇRİLİDİĞİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADI

Mahkemenin atadığı bilirkişinin raporunda ise davacının kartlarını özenle koruma sorumluluğunu yerine getirmede ihmalkar davrandığı kaydedildi.

Bankanın şifrelerin nasıl ele geçirildiğini açıklığa kavuşturamadığı aktarılan raporda, para çekme işlemlerinin müşteriye herhangi bir mesaj veya mail yoluyla bildirilmediğinin tespit edildiği vurgulandı.

Mahkeme, kartlara ait şifrelerin E.B.Ç'nin kusuruyla ele geçirildiğine yönelik bir ispat belgesi sunulamadığından ve yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmediğinden Tüketici Hakem Heyetinin kararının iptaline hükmetti.

Mahkeme, 10 bin 450 liranın yasal faiziyle bankadan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

KARAR KESİNLEŞTİ PARA FAİZİYLE ÖDENDİ

Doktorun avukatı Mustafa Alper Oral, mahkemenin "finans kuruluşu olan bankaların objektif özel yükümlüğüne uygun davranması ve en hafif kusurunda dahi sorumlu olmasını" gerekçe göstererek davayı kabul ettiğini söyledi.

Müvekkilinin kartlarıyla nüfus cüzdanının da çalındığını anlatan Oral, "Sanık, kimlikten eşleştirme yaparak kendisine mesaj gelmesini sağlamış. Sonrasında sanık, müvekkilimin şifresi herhangi bir yerde yazmamasına rağmen banka ve kredi kartlarını kullanarak zarara sebebiyet verdi. Para çekilmesiyle ilgili müvekkilime anında bildirimde bulunulmadığı için mahkeme bankayı kusurlu saydı." diye konuştu.

Miktar bakımından itiraz yolu kapalı olduğundan kararın kesinleştiğine işaret eden Oral, paranın yasal faiziyle müvekkiline ödendiğini kaydetti.

Oral, cezaevinde bulunan sanık hakkında açılan ceza davasının ise sürdüğünü bildirdi.