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Ayın sonunu getiremeyen vatandaş kredi batağına saplandı

Türkiye’de giderek artan kur fiyatları ve yüksek enflasyon rakamları nedeniyle ay sonunu zor getiren vatandaşlar çareyi kredi kartlarında bulda. Birçok kesiminden vatandaş hem temel ihtiyaçlarını hem de çocuklarının eğitim harcamaları karşılamak için kredi çekmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:24
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Vatandaş ay sonunu getiremeyince çareyi kredi ve kartta arıyor. Sürekli borçlanıyoruz

Ayın sonunu getiremeyen vatandaş kredi batağına saplandı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık yayımladığı veriler yurttaşın ciddi bir borçlanma içinde olduğunu gösterirken çarşı-pazarda Cumhuriyet’in sorularına verilen yanıtlar yaşanan ekonomik krizin toplum üzerinde yarattığı yıkımı ortaya koyuyor.

DÜZENLİ ARTIŞ VAR

Cumhuriyet Gazetesi’nden Şevval Aydoğan’ın haberinde yer alan BDDK’nin verilerine göre 18 Kasım haftası itibarıyla bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borçları önceki haftaya göre 3 milyar lira artarak 1 trilyon 384 milyar liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı haftasında 941.5 milyar liraydı.

“NORMAL İHTİYAÇLARIM İÇİN KREDİ ÇEKTİM”

Bu durumun sokaktaki yansımalarını anlatan isimlerden, iki aydır işsiz makine Mühendisi İsmail Cihan şöyle dedi: “Mecbur kaldığım için yakın zamanda normal ihtiyaçlarım için kredi çektim. İstediğimizi yiyemiyoruz, alamıyoruz, yaşanabilirlik kalmadı. Sürekli borçlanıyoruz.”

“EĞİTİM MASRAFLARI İÇİN KREDİYE BAŞVURDUM”

Üç çocuk babası N.K. ise kredi çekmeye mecbur kaldığını belirterek “Çocuklarımın eğitim masraflarını karşılamam gerekiyor. Maaş yetmemeye başlıyor, yetmeyince tek çare krediye başvurmak oluyor. Kimisi krediyi ticari amaçlı kullanırken, kimisi de bir ay geriden gelerek geçinmek için kullanıyor” dedi.

“SİSTEM SİZİ KREDİ KARTINA YÖNLENDİRİYOR”

Yeni evlenen M.T. de, yakın zamanda kredi çektiğini ve kredi kartını da sıkça kullandığını belirtti. M.T. sözlerini şöyle sürdürdü: “Günlük harcamalarımda işim gereği kredi kartını mecburen kullandığım zamanlar oluyor. Önceden bu kullanımı daha çok taksitli alışveriş için yaparken, şimdi temel ihtiyaçlar için kullanmaya başladım. Fakat hep bir ay geriden gidiyorum. Harcadığım tutarı tekrar yerine koymakta güçlük çekiyorum. Sistem bizi mecburen krediye ve kredi kartına yönlendiriyor. Çünkü toplu para yatırımı yapamadığımız bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla nakit alışveriş ve birikim yapma durumu olmuyor.”

Yaşanan süreç esnafı da önemli ölçüde etkiliyor. 32 yıldır kırtasiyecilik yapan Hıdır Alaçayır, satışlarında kâr oranları düştüğü için birikimlerinden harcamaya başladıklarını söyledi. Alaçayır, “Sattıklarımızı kiralara, maaşlara ve masraflara kullanıyoruz. Bu nedenle mal ödemelerini yapmak için krediye ihtiyaç duyuyorum” ifadesini kullandı.

“KASADA NAKİT YOK”

Alaçayır ayrıca, müşterilerinin ödeme şekillerinin değiştiğini belirterek şu konuya dikkati çekti: “Önceden müşterilerin kredi kartı kullanımı daha azken şimdi neredeyse tamamı kredi kartı kullanıyor. Kasamızda nakit olmuyor.”

“KREDİ KARTINA YÜKLENİYORLAR”

Ekonomist Cem Başlevent, artan kredi kartı harcamalarının yurttaşın yeni zamlar öncesi tüketimlerini öne çekmesiyle yorumlanabileceğini kaydetti.

Başlevent şöyle konuştu: “Kredi kartı faiz oranı, faizlerde üst sınır olduğu ve Merkez Bankası’nın politika faizine endeksli olduğu için şu an oldukça düşük. Bu nedenle insanlar kredi kartına yükleniyor. Harcamalarını altı ay sonra seçim yaklaşırken dolar yükselirse vergiler de artarsa diye düşünerek bir an önce yapmaya çalışıyor.”

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Fevzi Mutlu
27.11.2022 10:33
İnsanların Keyfi yerinde ki Araştırmalarda Bunların Oyları Hala Yüzde 40 larda,Kimse boşuna şikayet etmesin  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
27.11.2022 10:32
Millet açlığını unutsun diye gidip gidip PKK yı vuruyorlar.Türkiye'de hangi dönem terör zirvedeydi bilmem ama millet hiçbir dönem bu kadar yoksulluk görmedi.  
 
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