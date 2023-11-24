Çalışan emeklilere ikramiye geliyor. AKP Grup Başkanvekili açıkladı

Emeklilere verilen 5 bvin liralık ikramiyeden çalışan emeklilerin yararlanamaması büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili çalışma yapılacağı iddiaları gündeme gelirken AKP’den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışma yapılacağını söyledi. Güler “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak” ifadeleri kullandı.

Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden yurttaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.