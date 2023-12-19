Çalışan emeklilere verilecek 5 bin TL'lik ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu, Yandaş gazete utana sıkala yazdı

Yandaş gazetenin haberine göre, Ocak ayındaki zam öncesinde çalışmayan emekliler 5000 TL ikramiye aldı. Bu ödemeyi 15 Kasım’dan önce hesaplarında gören emeklilerin arasında dul ve yetimler de vardı. Çalışan emekliler için de 5000 TL ikramiye düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme 86 maddelik torba yasa teklifine dahil edildi.

Ek emekli ikramiyesi için hazırlanan kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Çalışan emekliye ikramiye teklifi 86 maddelik torba yasa teklifinin bir parçası oldu. 86 maddelik torba yasa teklifi ekonomiyle ilgili birçok düzenlemeyi içeriyor. Teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda sürüyor.

Genel Kurul’da torba yasanın ilk 43 maddesi onaylandıktan sonra bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verildi. TBMM’de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık’a kadar bitmesi ve torba yasa teklifinin geri kalan 86 maddesinin 26-29 Aralık tarihlerinde ele alınması planlanıyor.

86 maddelik torba yasa ile birlikte emekli ikramiyesi düzenlemesi de 2023 yılı içinde Meclis Genel Kurulu’nda oylanıp yasalaşacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerine ödeme yapacak.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANACAK

Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis’te çalışmalar devam ederken Bakan Işıkhan da SGK’ya talimat verdi. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı anda SGK ödemelere başlayacak. Meclis’in çalışma takvimine göre çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içinde yasalaşacak.

Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis’ten geçmesi halinde ödemelerin 15 Ocak 2024’ten önceki hafta içinde yapılması öngörülüyor. Emekli ikramiyesi vatandaşların maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Bunun için herhangi bir başvuru veya belge gerekmiyor. Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da İkramiye ödemeleri yapılacak.

Burada ödemeler hisse oranına göre yapılacak. 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan dul ve yetimler için de ödeme yapılacak. Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL, Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL, Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye alacak.