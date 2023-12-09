Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Emeklilerin alacağı 5 bin TL'lik ikramiyenin verileceği tarih belli oldu.
İşte detaylar...
Türkiye'de 4 milyon 689 bin çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri 15 Aralık'a kadar hesaplara yatırılacağı belirtilen bu ödemeler için ödeme takvimi şekilleniyor.
Türkiye'nin 100. yılı şerefine bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek bu ikramiyeler için ikinci ödeme takvimi harekete geçiyor.
Başlangıçta yalnızca çalışmayan emeklileri kapsayacak şekilde duyurulan ikramiye, hükümetin aldığı yeni düzenleme ile çalışan 4 milyon 689 bin emekliyi de kapsayacak şekilde genişletildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Aralık'a kadar tamamlanacağını duyurdu.
Önceki ödemelerde olduğu gibi, emeklilerin maaş günlerine göre ödemelerin yapıldığı bir sistem izlenecek. Ödeme günlerine göre ayrılan gruplar, belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alabilecekler.
Bankacılık sistemlerinde yoğunlukları önlemek adına ödemeler kademeli olarak gerçekleştiriliyor.
Bu durum, ödemelerin tek bir günde tüm emeklilere ulaşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
AKP'li yetkililer, 5 bin liralık ikramiyelerin 15 Aralık'a kadar hesaplara aktarılacağını belirtiyorlar. Pazartesi günü itibarıyla ödemelerin tamamlanması bekleniyor ve emekliler, yakın zamanda ödeme takvimi hakkında resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorlar.