Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Emeklilerin alacağı 5 bin TL'lik ikramiyenin verileceği tarih belli oldu.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 1

İşte detaylar...

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 2

Türkiye'de 4 milyon 689 bin çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri 15 Aralık'a kadar hesaplara yatırılacağı belirtilen bu ödemeler için ödeme takvimi şekilleniyor.

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 3

Türkiye'nin 100. yılı şerefine bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek bu ikramiyeler için ikinci ödeme takvimi harekete geçiyor.

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 4

Başlangıçta yalnızca çalışmayan emeklileri kapsayacak şekilde duyurulan ikramiye, hükümetin aldığı yeni düzenleme ile çalışan 4 milyon 689 bin emekliyi de kapsayacak şekilde genişletildi.

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Aralık'a kadar tamamlanacağını duyurdu.

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 6

Önceki ödemelerde olduğu gibi, emeklilerin maaş günlerine göre ödemelerin yapıldığı bir sistem izlenecek. Ödeme günlerine göre ayrılan gruplar, belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alabilecekler.

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 7

Bankacılık sistemlerinde yoğunlukları önlemek adına ödemeler kademeli olarak gerçekleştiriliyor.

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 8

Bu durum, ödemelerin tek bir günde tüm emeklilere ulaşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Çalışan emeklilerin 5 bin TL ikramiye alacağı tarih belli oldu. 2 günde almayan kalmayacak 9

AKP'li yetkililer, 5 bin liralık ikramiyelerin 15 Aralık'a kadar hesaplara aktarılacağını belirtiyorlar. Pazartesi günü itibarıyla ödemelerin tamamlanması bekleniyor ve emekliler, yakın zamanda ödeme takvimi hakkında resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorlar.

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