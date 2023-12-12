Çalışanlar nasıl beslenmeli

İşte çalışanlar için beslenme önerileri

KAYNAK: Haber Merkezi
Çalışanlar nasıl beslenmeli

Milyonlarca çalışan insan güne başlarken ve işyerinde besin tüketiyor. Peki, bu süreçte hangi besinler insanları ayakta tutar. İşte çalışanlar için beslenme önerileri…

Kahvaltı güne iyi başlamamızı sağlayan, metabolizmamızı çalıştıran ve şişmanlamaktan koruyan en önemli öğündür. Ülkemizde özellikle kahvaltı çoğu zaman atlanan veya hızla atıştırılan yiyeceklerden oluşur. Mutlaka protein, lifli karbonhidrat ve mümkünse vitamin mineral alacağınız sağlıklı bir kahvaltı olmalıdır. Poğaça, açma, simit ve çaydan oluşan bir kahvaltı yeterli değildir. Peynirle yapılan bir sandviç ve yanına bir meyve almak daha dengeli bir kahvaltı seçeneğidir.

Günümüzde çalışma hayatı, genelde masa başında, kişilerin hareketini azaltan, ulaşımda ise daha çok araç kullanılan ve yürüyüşün az olduğu inaktif bir hale dönmüştür. Çalışanların aktivitelerinin azalması kilo problemlerini de arttırır. Buna stres faktörünü de eklersek zamanla hem bedensel hem zihinsel sağlık problemleri görülebilir. Bu nedenle beslenmeniz ne kadar sağlıklı olursa çalışma hayatının olumsuz etkilerini bir nebze de olsa azaltabiliriz. Bunun için fast-food tarzı yiyeceklerden, kızartılmış, hamurlu yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor.

Daha çok ızgara tarzında, sebze ve salataya ağırlık verdiğiniz mönüler tercih edilmelidir. Beyaz ekmek yerine lifli ekmek (çavdar, tam buğday, kepekli vb.) tüketmek, daha az tuz kullanmak ve yemekte gazlı asitli içecekler tüketimi yerine su, soda veya ayran içmek sağlığınızı uzun dönemde etkileyecek önemli alışkanlıklardır. Gün içinde sağlıksız atıştırmaları önlemek ve yerine daha sağlıklı olanları seçmek yine beslenme kalitenizi etkileyecek önemli adımlardır.Günlük vitamin mineral ihtiyacınızı tamamlamak için 3-4 porsiyon meyve tüketmek gereklidir. Çalışırken yanınıza taze ve kuru meyve, küçük hazırlanmış sandviçler, taze ceviz, badem, fındık vb almak gofret, kraker ve bisküvi gibi sadece yağ, şeker ve undan oluşan yiyecekler yerine çok daha sağlıklı ve doyurucudur.

Öğle ve akşam ana öğünlerdeki enerjiyi (kaloriyi) dengelemek yine sağlığınızı ve ideal kilonuzu koruyacak bir yöntemdir. Eğer akşam yemeği için bir yere davetliyseniz, özel bir yemek varsa öğle yemeklerinizi daha hafif geçirmelisiniz. Böylece hem gün içindeki kalori alımınızı dengelemiş olursunuz hem de varsa sindirim şikayetlerinizi azaltırsınız.


İlgili Haberler
İşte üremeye engel vitamin eksikliği
Ölüme kadar götüren zatürreye karşı uzmanından hayat kurtaran uyarılar
Şeker bağımlılığına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' diyerek haykırdı. Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' diyerek haykırdı. Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Son Haberler
Artık yeteer diye bağıran Mehmet Büyükekşi'nin de hakemleri yerden yere vurduğu ortaya çıktı Spor
Artık yeteer diye bağıran Mehmet Büyükekşi'nin de hakemleri yerden yere vurduğu ortaya çıktı
Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı. 'Faruk Koca ‘Seni öldüreceğim’ dedi' Spor
Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı. 'Faruk Koca ‘Seni öldüreceğim’ dedi'
Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast adını değiştiriyor Gündem
Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast adını değiştiriyor
Kontrolden çıkan tır devrildi Gündem
Kontrolden çıkan tır devrildi
TÜBİTAK 71 personel alacak Ekonomi
TÜBİTAK 71 personel alacak
Camideki ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı Gündem
Camideki ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı
Kayalıklarda deniz canavarı bulundu. Tam 150 milyon yaşında Dünya
Kayalıklarda deniz canavarı bulundu. Tam 150 milyon yaşında