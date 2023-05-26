Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması

Emekli maaşlarının Temmuz ayında düzenleneceğini söyleyen Bakan Bilgin, ‘Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak’ dedi.

Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HaberTürk'te katıldığı yayında emekli maaşları ve asgari ücret hakkında konuştu.Bilgin, "Yasal prosedürde emekli maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak" dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yasal prosedürde emekli maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE KADAR OLACAK?

Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor. Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor.

Bağkurlu statüsünde olan çok farklı insan var. Buranın genel müdürü Bağkur'dan emekli olmak istiyor. Bir işyeri sahibi diyelim. Yanında iki kişi çalıştıran berber. Küçük ticaret erbabı. Biz mikro işletmeleri prim günlerini 7 bin 200'e indireceğiz.

EYT'DE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

EYT'de şu anda 1 milyonun çok üzerinde rakama çıktık. Bu ay sonuna biter diyordum. En fazla önümüzdeki ay biter. Hiçbir kayıp olmayacak.”

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