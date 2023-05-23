Bakan Bilgin bütün EYT'liler bildiğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin televizyona çıktı. EYT'liler "bütün haklarını birikmiş olarak alacak" dedi. Kısacası Bilgin bütün EYT'lilerin artık adı gibi bildi konu kaçıncı kez açıkladı belli değil ama eeee ikinci tur seçim var pazar günü.

Bakan Bilgin bütün EYT'liler bildiğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Sinan Oğan'ın AKP Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan'dan göçmenler konusuna dair sorulara yanıt verirken, konu döndü dolaştı EYT'lilerin büyük çoğunluğunun henüz alamadığı emekli maaşları ve ikramiyelerine geldi.

Vedat Bilgin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni açıklamasında Bakan Bilgin, 10-15 gün daha bekleyebilir ifadelerini kullanırken, yılın başından bu yana maaş bekleyen binlerce EYT'li ile ilgili açıklamalar birbirini tutmuyordu.

NEREDEYSE YILIN ORTASI GELDİ AMA BİNLERCE EYT'Lİ MAAŞ ALAMAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "EYT'liler bütün haklarını birikmiş olarak alacak" dedi. Sanki EYT'liler bunu bilmiyordu. Bakan Bilgin de bunu kaçıncı kere açıklıyordu bilinmez ama seçime 5 gün kalmıştı. Neredeyse yılın ortası geldi binlerce EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini alamadı.10-15 gün daha bekleyebilirlerdi.

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili temmuz ayındaki beklentiye ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ifadelerini hatırlattı.

Erdoğan'ın katkısıyla asgari ücretin belli bir seviyeye geldiğini ifade eden Bilgin, "Temmuzda da aynı, benzer bir süreç işleyecektir." dedi.

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