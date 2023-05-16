EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi

Staj ve çıraklık mağdurlarıyla “patronun nerede” diyerek alay edercesine konuşan ve “Milletin parasını öyle savuramayız” sözleriyle staj ve çıraklık mağdurlarının mağdur olmadığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2.bölgeden AKP milletvekili seçilerek meclise girdi.

EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi

20820221843501610963-1-001.jpg

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 seçim sonuçlarına göre Ankara 2.bölgeden milletvekili seçildi. Meclise girmeye hak kazanan Bilgin, staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili kurduğu cümleler nedeniyle sürekli tepki çekmişti.

“MİLLETİN PARASINI DAĞITAMAYIZ”
Bilgin stajın EYT kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sabah’a yaptığı açıklamada, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. ''Staj da sayılsın'' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkânlarını biz bu şekilde dağıtamayız” ifadelerini kullanmıştı.

“BİZLER BU MİLLETİN FERDİ DEĞİL MİYİZ?”
Bakan Bilgin’in açıklamaları sonrası EYT bekleyen staj mağdurları Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelerek Bilgin’i protesto etti. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan staj mağdurları, “Bizim haklarımız göz göre göre yeniliyor. Bakan diyor ki staj sigortası ayrı normal staj ayrı. Biz milletin parasını bu şekilde dağıtamayız. Ne demek milletin parasını dağıtamayız. Bizler bu milletin ferdi değil miyiz? Biz kimseden bedavadan para istemiyoruz. Hakkımız olanın bize verilmesini istiyoruz. Eylemlerimiz Türkiye’nin çeşitli illerinde büyüyerek devam edecek” demişti.

BENZER İFADELER KULLANMIŞTI
Bilgin daha önce Habertürk’te yaptığı açıklamada da “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. İfadem sert olabilir ama kesinliği vurgulamak için söylüyorum” ifadelerine yer vermişti.

İlgili Haberler
Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi
Staj ve çıraklık mağdurlarından vicdanları kanatacak paylaşım
Emeklilikte Adalet Arayanlar 1 Mayıs’ta meydanlarda
Kademeye hayır çığlığına kulak verin!
Yaşıtlarından 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda olan EYT mağdurları tek çatı altında
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Kılıçdaroğlu’nun tercihleri kime kazandırdı kime kaybettirdi?
Kılıçdaroğlu’nun tercihleri kime kazandırdı kime kaybettirdi?
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama