EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 seçim sonuçlarına göre Ankara 2.bölgeden milletvekili seçildi. Meclise girmeye hak kazanan Bilgin, staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili kurduğu cümleler nedeniyle sürekli tepki çekmişti.

“MİLLETİN PARASINI DAĞITAMAYIZ”

Bilgin stajın EYT kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sabah’a yaptığı açıklamada, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. ''Staj da sayılsın'' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkânlarını biz bu şekilde dağıtamayız” ifadelerini kullanmıştı.

“BİZLER BU MİLLETİN FERDİ DEĞİL MİYİZ?”

Bakan Bilgin’in açıklamaları sonrası EYT bekleyen staj mağdurları Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelerek Bilgin’i protesto etti. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan staj mağdurları, “Bizim haklarımız göz göre göre yeniliyor. Bakan diyor ki staj sigortası ayrı normal staj ayrı. Biz milletin parasını bu şekilde dağıtamayız. Ne demek milletin parasını dağıtamayız. Bizler bu milletin ferdi değil miyiz? Biz kimseden bedavadan para istemiyoruz. Hakkımız olanın bize verilmesini istiyoruz. Eylemlerimiz Türkiye’nin çeşitli illerinde büyüyerek devam edecek” demişti.

BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

Bilgin daha önce Habertürk’te yaptığı açıklamada da “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. İfadem sert olabilir ama kesinliği vurgulamak için söylüyorum” ifadelerine yer vermişti.