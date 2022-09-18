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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT’yle ilgili açıklama yaptı.

Galeri Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:02
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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırşehir'de katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde konuştu.

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında "Sorunun çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim" dedi.

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Asgari ücret ve EYT hakkında açıklamalarda bulunan Bilgin, "Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir.

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. İkincisi, çalışanlarımız, emekçilerimiz, işçilerimiz, onların her adımda sorunlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

EN GEÇ ARALIK AYI MECLİSTE

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

"Bu sene kümülatif olarak yüzde 94, aritmetik olarak asgari ücrette yüzde 85 artış gerçekleştirdik" diyen Bilgin, şunları söyledi

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

"Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür.

8/15
Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim."

9/15
Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Bilgin, konuya ilgili tek formül bulunduğunu söylemişti

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

"Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok.

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Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor."

12/15
Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

13/15
Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

14/15
Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

15/15
Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

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