Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırşehir'de katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde konuştu.
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Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında "Sorunun çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim" dedi.
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Asgari ücret ve EYT hakkında açıklamalarda bulunan Bilgin, "Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir.
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Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. İkincisi, çalışanlarımız, emekçilerimiz, işçilerimiz, onların her adımda sorunlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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EN GEÇ ARALIK AYI MECLİSTE
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"Bu sene kümülatif olarak yüzde 94, aritmetik olarak asgari ücrette yüzde 85 artış gerçekleştirdik" diyen Bilgin, şunları söyledi
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"Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür.
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Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında meclise intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim."
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Bakan Bilgin, konuya ilgili tek formül bulunduğunu söylemişti
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"Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok.
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Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor."