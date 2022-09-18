Bakan Bilgin tarih vererek açıkladı. İktidardan asgari ücret ve EYT açıklaması

Asgari ücret ve EYT hakkında açıklamalarda bulunan Bilgin, "Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir.