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AKP’li Mustafa Elitaş’tan bir garip ‘EYT’ iddiası: Mağduriyeti bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur

AKP’li Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in uzun zamandır çalıştığını kaydederek, “EYT'yi bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur" iddiasında bulundu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 01:44
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AKP’li Mustafa Elitaş: EYT mağduriyetini bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur

AKP’li Mustafa Elitaş’tan bir garip ‘EYT’ iddiası: Mağduriyeti bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur
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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHA'nın aktardığı habere göre; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinene Mustafa Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ekibiyle birlikte uzun zamandır çalıştığını ifade ederek, "En son yaptığı açıklamada da 'Son halini vermek üzereyiz' diye ifade ettiler. Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Cumhurbaşkanımız da 'uygundur' dediği takdirde meclise gelecek. Biz o teklifi Cumhur İttifakı olarak dinleyeceğiz ve ete kemiğe büründüreceğiz. Anayasaya göre kanun teklifi vermek sadece vekillerde olduğu için ilgili bakanlık parlamentoya anlatacak. Bir milletvekili arkadaşımız çalışacak ve gruplar imza atacaklar” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleşitiren Elitaş, “EYT'yi bu millete hediye eden Yaşar Okuyan ile Kemal Kılçdaroğlu'dur. Yasalar bürokratlar tarafından hazırlanır. (Sosyal Güvenlik Kurumu) SSK ile ilgili bir kanun çalışmasını SSK genel müdürü Kılıçdaroğlu'nu bypas ederek yapmamışlardır. Kılıçdaroğlu'da 2000 yılına kadar SSK genel müdürüydü. Ondan sonra 2002 yılında milletvekili olmak için istifa etti. O kanunun hazırlanmasında muhakkak onunda katkısı var” ifadelerini kullandı.

Elitaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugün EYT'nin sorumlularından en başta o, fikir sahibi olarak onu savunan da Yaşar Okuyan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminde ortaya çıkan bir iş. Şu anda da EYT diye ifade etmeye çalışıyorlar. Bu sorunu inşallah biz çözeceğiz. Ben bunu TBMM kürsüsünde de söyledim. Kılıçdaroğlu'nun oğlu var ve 13 yaşında. Mart ayında 13 yaşındaki oğlunu İstanbul'da müzik eğitimi almak için bir firmaya gönderiyor. 1 ay süreyle sigortalı oluyor. Bu sürede çocuk Ankara'da okuyor. Mart ayında tatil yok. Okullar açık. Okula bakıyoruz, çocuk okulda ama İstanbul'da büyük şirketlerde sigortalı. Sebep ne, 13 yaşındaki oğlunun EYT'ye girmemesi için Kılıçdaroğlu 1996 Martında bir firmada SSK'lı gösteriyor. Genel kurulda bunu sordum, cevap vermedi. CHP'lilerde cevap vermiyor. Kendi yaptığı hastasını 'ben hata yaptım' diye beyan etmiyor. Beyan etmesi gereken nokta o. Kendi çocuğunu EYT’nin dışında tutuyor, başkalarını ve başkalarının çocuklarını EYT’nin içine getiren bir yasal düzenlemenin mutfağında en baştaki kişi olarak çalışıyor. Demek ki mutfakta olduğundan oğlunu böyle bir şeyi içerisine getirmiş. Ben tarih veriyorum. Sigortalı olması için o iş yerinde çalışması gerekiyor. Ankara’dan İstanbul’a nasıl gidiyor. Torunuyla ilgili kısım da “hata yapmışlar".

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