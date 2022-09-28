Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama: Asgari ücret enflasyona ezildi

Bakan Bilgin asgari ücrete yapılan zamları hatırlatarak enflasyon nedeniyle artışın etkisini kaybettiğini söyledi. Aralık ayında yeni ücretin belirleneceğine dikkat çeken Bilgin "Yüksek enflasyon var, onun yıpratıcı ve asgari ücretin etkisini azaltan tesirleri var. Bunları dikkate alarak yıl sonunda da asgari ücreti enflasyonu hesaba katarak ve toplumun emekçilerini koruyacak bir düzeyde yeniden belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYRINTILI BİLGİ VERMEDİ

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, sözleşmeli çalışanların sorununa da değindi. 516 bin sözleşmeli çalışan için çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirten Bilgin, dosyaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Bilgin şöyle konuştu:

"Onun dışında geçici işçiler sorunu var, bu sorunu çözeceğiz. Bir de taşeron işçiler var. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçi kadrolu hale getirildi. Bunlardan kalan kişi sayısı o dönem 95 bindi, bugün sayı değişmiş olabilir. Bunların kadro sorunu var, bununla ilgili çalışmamız sürüyor"

ARALIK AYI SONUNDA TBMM'NİN İRADESİNE HAZIR HALE GELECEK

Bakan Bilgin, EYT konusundaki çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Aralık ayında meclise intikal ettirmeyi düşündüğümüz, üzerinde çalışmaların hâlâ devam ettiği ama belli bir aşamaya geldiğimiz EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Bu sorunun da aralık ayında tamamlanarak TBMM'ye intikal edeceğini kamuoyuyla paylaştım.

Tabii orada 1999'da yapılan bir reform var, o reformdan önce işe başlayanların sorunu. Çünkü emeklilikte üç şart var, bunlardan birisi gün sayısı, diğeri çalışma yılı ve bir de yaş şartı var, bunların üçünü tamamlamış olmak gerekiyor. Kanun çıktıktan sonra bu şartlar belirlenmiş, biz orada kanunun çıkmadan önceki döneminde bu şartlardan yaş şartına takılanlar bu meseleyi dile getiriyorlar. O sorunu da aralık ayında TBMM'nin iradesine hazır hale getireceğiz." (AA)