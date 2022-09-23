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Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama. Vergi dilimi değişiyor mu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün yaptığı açıklamada hem EYT'deki son durumu açıkladı hem de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 'vergi dilimleri' düzeltmesinin masada olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:45
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Bakan Bilgin'den vergi dilimi değişikliği açıklaması

Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama. Vergi dilimi değişiyor mu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, vergi dilimlerindeki artışla ilgili, "Vergiyle ilgili bir sorun var. Maaşlarda vergi dilimi oynaklığının düzenlenmesi için Hazine Bakanlığı ile görüştük. Vergi dilimlerindeki artışın ücretlerin yukarıya çekilmesini anlamsız hale getiren şeklini düzeltmek istiyoruz" dedi. 

"VERGİ DIŞINDA KALACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, vergi dilimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin vergi diliminin değişip değişmeyeceği konusuna açıklık getiren Bakan Bilgin "O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle;

"O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu.

O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilene ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi.” (İHA)

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Kurt ini
23.09.2022 18:20
AKP'den vatandaşın lehine bir uygulama çıkmaz. EYT'liler için yapılacak harcamalar halihazırda mevcut çalışanlardan çıkarılacak  
 
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