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Patronlar EYT'ye hazır olsun. İktidara yakın yazar açıkladı

İktidara yakın Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, işverenlerin EYT hazırlığına başlamaları gerektiğini açıkladı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 11:04
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EYT'yle ilgili kritik uyarı. İktidara yakın Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül açıkladı. Patronlar EYT'ye hazır olsun

Patronlar EYT'ye hazır olsun. İktidara yakın yazar açıkladı
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İktidara yakın Akşam yazarı Okan Bülbül, patronların EYT için şimdiden hazırlık yapmasını aktardı.

"EYT düzenlemesi kapıda...” diyen Bülbül, düzenleme sonrası emekli olanların aylık bağlatmak için işyerine dilekçe vereceğini duyurdu.

PATRONLARI UYARDI

Devamında Bülbül, “SGK aylık bağlayacak, işveren kıdem tazminatını ödeyecek. İşverenlerin şimdiden bu kapsamda kaç kişi olduğunu tespit etmeleri ve hazırlık yapmaları yerinde olur." diyerek patronları uyardı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenleme aralık ayında Meclis'e geleceğini hatırlatan Bülbül, “Şu an için düzenlemenin detaylarına hakim değiliz. Ancak düzenleme ne şekilde olursa olsun düzenlemeden yararlanacak kişilerin EYT sonrası işlerinden ayrılmak ve aylık bağlatmak için ne yapması gerektiğini şimdiden öngörmek mümkün. Düzenleme hayata geçtikten sonra emekli olmaya hak kazanan kişilerden eski adıyla SSK'lı olanlar, işverenlerine emekli aylığı bağlatmak için işyerinden ayrılmak istediklerine dair dilekçelerini verecek. Bu dilekçe sonrası işveren bu kişilerin işten çıkışlarını yapacak ve bu kişiler SGK'ya aylık bağlatmak için başvuracak." İfadelerini kullandı.

“SGK bu kişilere aylıklarını bağlayacak işveren de kıdem tazminatlarını ödeyecek.” Diyen Bülbül şöyle dedi:

Yani işverenlerin işyerinde bu kapsamda kaç kişi olduğunu tespit etmeleri ve buna yönelik hazırlık yapmaları yerinde olur. İşveren 'tazminatı ödeyemem' diyemez, ancak işçi kabul ederse taksitle ödeyebilir. Ancak işveren kıdem tazminatını ödememekte ısrar ederse, işçi dava açarak faiziyle alabilir. Aylık bağlatmak için istifa eden ve SGK'ya başvuran kişiler, ayrıldıkları işyerlerinde çalışmaya devam etmek isterlerse işverenin kararına tabi olacaklar. Yani işveren bu kişileri işe geri alıp almama konusunda bir karar verecek. İşe yeniden girişlerini yapmaya karar verirse bu kişiler sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak yani bağlattıkları emekli aylıkları kesilmeden çalışabilecekler. Bu durumda hem emekli aylıklarını hem de işyerinden maaşlarını alabilecekler.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız." dedi. Emeklikle Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, "Çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

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