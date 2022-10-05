Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi

Katıldığı bir canlı yayın programında merak edilen birçok konu hakkında önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, EYT ve taşeron içi düzenlemeleriyle ilgili net tarih verdi.

EYT'liler ile ilgili tek tip bir düzenleme olacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı Aralık ayında Meclis'e sunacağız" dedi. Taşeron işçi çalışması hakkında da bilgi veren Bakan Bilgin sürecin Kasım ayı içerisinde sonuçlanacağını açıkladı.

"Kamu çalışanlarının emeklilikleri ek gösterge rakamlarıyla belirleniyor. Bu konuda yaklaşık 6 milyon insanı etkileyen bir düzenleme yaptık." diyen Bilgin, EYT ve taşeron işçi ile ilgili düzenlemelerinde önümüzdeki aylarda meclise sunulacağını bildirdi.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı Aralık ayında Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.

ENFLASYON SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ SUNDU

Türkiye'nin enflasyon sorununu çözmesi lazım. Türkiye bu sorunu büyüyerek çözecek. Bunun dışında bir çözüm küçülerek çözmek olabilir. Uluslararası kurumlar bu yaklaşımın yanlış olduğunun altını çiziyorlar. Bu gibi ortamlarda finansal sermaye üretken sermayeden daha hızlı büyür. Bu tüm dengelerin daha fazla bozulması demektir.

Bu durumda milli gelir azalır ve sosyal refaha olumsuz etki yapar. Türkiye'nin ihracatının daha hızlı bir artması gerekiyor. Türkiye bunlarla uğraşıyor. Türkiye'de istihdamın artması gerekiyor. Türkiye yaklaşık 1 milyon istihdam üretti bu sene. Türkiye bunu büyüyerek gerçekleştirdi. Büyümekten vazgeçersek ilk sorun işsizliğin artması olur. Tarihimizde ilk defa istihdam oranını 30 milyonun üstüne getirdik. Biz de buna bakanlık olarak destek veriyoruz.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TARİH AÇIKLAMASI YAPTI

Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Mevsimlik işçiler konusunda, eğer kurumda ihtiyaç varsa işçilerin tekrar o kurumla çalışılmasının önünü açacağız. Geçici işçilerin de hukukunu koruyacak bir düzenleme yapacağız.

TEK TİP SÖZLEŞME DÖNEMİ

Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz.