Çalışma ziyareti için Hollanda’ya giden iki belediye meclis üyesi geri dönmedi

Fas'ın doğusundaki Berkane kentinden Hollanda'ya çalışma ziyareti için gelen belediye meclisi üyelerinden ikisi, ülkelerine geri dönmedi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Meclis üyeleri, “anavatan dışında özgürlük ve adalet aramak için” Avrupa'da kalmaya karar verdiklerini öne sürüyor.

Daha önce de aynı kentin 12 belediye meclisi Fransa’da ortadan kaybolmuştu.

Ancak belgesiz göçmenlere yardım eden LOS Vakfı'na göre, çalışma ziyareti adı altında Avrupa'ya gelip daha sonra geri dönmeme olayları oldukça sık yaşanıyor. Örgüte göre, bu tür geziler genellikle Avrupa'ya insan götürmek için düzenleniyor.

“YENİ BİR YAŞAM UMUDUYLA SAKLANDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR”

Fas'ın Berkane Belediye Başkanı ile meclis üyeleri, 18 yıldır dostluk ilişkileri bulunan Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarındaki Zeist şehrine 13 -16 Eylül tarihleri arasında bir çalışma ziyareti düzenledi.

Zeist Belediye Başkanı Koos Janssen'in konuğu olan 13 kişilik Fas heyeti 3 gün boyunca çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin bitiminde belediye meclisi üyeleri Mustapha Sebbani ile Abdelghani Kili, heyetten ayrılarak kayıplara karıştı.

Havaalanına gitmeyen iki meclis üyesinin, Hollanda ya da Fransa'da yeni bir yaşam umuduyla saklandığı düşünülüyor.

Meclis üyeleri, Facebook hesabından bir açıklama yaparak, “özgürlük ve adalet aramak için” Avrupa'da kaldıklarını öne sürdüler.

DAHA ÖNCE 12 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAHA KAYBOLMUŞTU

Berkane'de 2003 yılında da 12 belediye meclisi üyesi benzer şekilde ortadan kaybolmuştu.

Berkane Belediye Başkanı ile meclis üyelerinin Fransa'nın Bondy kentine yaptıkları çalışma ziyareti sırasında, 12 kişi kayıplara karışarak, ülkelerine geri dönmedi. Böylece, 36 kişilik belediye meclisi, üyelerinin üçte birini kaybetti.

Hollanda Belgesiz Göçmenlere Destek Vakfı'ndan (LOS) Rian Ederveen, bölgesel yayıncı RTV Utrecht'te, bu tür çalışma ziyaretlerinin genellikle Avrupa'ya insan götürmek için kullanıldığını söyledi.

Bazen bu kişilerin gerçekten belediye meclisi üyesi olup olmadıklarının bile şüpheli olduğunu belirten Ederveen'e göre, bir çok Faslı, “iyi bakım ve bol çalışma nedeniyle Avrupa'yı bir cennet olarak” görüyor.

Vakıf yetkilisi, “Fas'ta gelecek görmüyorlar ve burada deniyorlar. Ama genellikle hayal ettikleri geleceği bulamıyorlar. Neredeyse her zaman yasadışı duruma düşüyorlar” dedi.