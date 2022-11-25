Hollanda'dan geç gelen özür. Kölecilik geçmişi için dünya çapında özür dileyecek

Hollanda hükümeti, ülkenin kölecilik geçmişi için resmi olarak özür dileme kararı aldı. 19 Aralık günü dünyanın 8 farklı yerinde düzenlenecek törende resmi olarak özür dilenecek.

200 MİLYON EURO KÖLE YAKINLARINA VERİLMEYECEK

Diğer yandan hükümet kölecilik için tazminat ödenmesi yerine bu konuda farkındalığı artırmak için 200 milyon euro bütçe ayırmaya karar verdi.

BAKANLAR 7 BÖLGEYE GİDECEK

Hükümet üyesi 7 bakan, 19 Aralık günü eski Hollanda sömürgesi olan Surinam ile Karayipler'deki Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius ve Sint Maarten adalarına gidecek.

Bakanlar, bu bölgelerde ülkelerinin kölecilik geçmişi sebebiyle devlet adına resmi olarak özür dileyecek. Diğer yandan Başbakan Mark Rutte de, Lahey'de bir özür töreni düzenleyecek.

Bu gelişmeler dışında resmi özürler, Hollanda'nın köleleştirdiği kişilerin yakınlarında tazminat ödemesi anlamına gelmiyor.

Bunun yerine kölecilik konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan projelere 200 milyon euro bütçe ayrılacak. Bir müze için de 27 milyon euro kaynak sağlanacak.

BAZI KENTLERDE DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLENMİŞTİ

Eylül ayında Surinam'a ziyaret gezisi düzenleyen Rutte, köleciliğin kaldırılışının 150. yılı olan 2023'ün tamamen köleciliğin acısını kabul etmeye dönük etkinlikleri kapsaması gerektiğini bildirdi.

Hollanda'da Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere kölecilik geçmişinde rol sahibi olan kentler, daha önce özür dilemişti.

Ayrıca, Hollanda Merkez Bankası geçtiğimiz temmuz ayında köleciğin kaldırılmasını anma töreninde resmi özür açıklaması yaptı.

HÜKÜMET DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

Hükümet ise zamanlama açısından uygun olmaması bahanesiyle temmuzda özür dilemeyi reddetmişti.

Geçtiğimiz yıl Hollandalıların yüzde 31'i özür dilenmesini isterken, yüzde 55'i buna karşıydı. Bu yıl özür yanlılarının oranı yüzde 38’e yükseldi ancak hala toplumun yüzde 49'u buna karşı çıkıyor.