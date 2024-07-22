Cam seyir terası aşırı sıcaktan çatladı. Ziyaretler yasaklandı

Kaymakam milli parktaki seyir terasına ziyaretlerin yasaklandığını duyurdu.
Balıkesir Edremit'teki Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası'nın zemininin bir bölümü yüksek hava sıcaklığı nedeni ile çatlaması şaşkınlık yarattı.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş habercilere cam seyir terasının uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresi boyunca kapalı tutulacağını söyledi.
Odabaş, seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde yeniden ziyarete açabileceklerini belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden görevlendirilen bir teknik ekibin hemen bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
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