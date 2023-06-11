Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Mahbup Polatkan, 4. kattaki evinin camlarını silmek isterken dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.

Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Polatkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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