Cam silerken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Polatkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.