Camdaki Kız dizisinin Gülcihan'ı Devrim Yakut'un yeni projesi belli oldu

Son olarak Behzat Ç. dizisinde savcı rolüne hayat veren Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut yeni sezonda ekrana dönüş yapacak.

Camdaki Kız dizisinin Gülcihan'ı Devrim Yakut'un yeni projesi belli oldu

Devrim Yakut 3 sezon boyunca “Camdaki Kız” dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Başarılı oyuncu Camdaki Kız‘dan ayrıldıktan sonra “Behzat Ç.” dizisinde savcı rolüne hayat verdi. Yeni sezon için de çok sayıda teklif alan Yakut’un televizyon projesi belli oldu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Yakut, Medyapım‘ın FOX’ta ekrana gelecek “Kirli Sepeti” dizisiyle el sıkıştı. Ünlü oyuncu daha önce Aydan Şener‘in adının geçtiği Canan rolüne hayat verecek. Merve Girgin‘in yöneteceği, aynı gecekondu mahallesinde yaşayan ve lüks bir sitede temizlikçilik yapan bir grup kadının hikâyesini anlatan dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

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