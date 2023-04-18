Camdan ayağını çıkaran sürücü 'bu kadarına da pes' dedirtti

Bursa’da ayağını camdan çıkaran sürücü, tek eliyle tuttuğu direksiyonla trafiği tehlikeye soktu.

Camdan ayağını çıkaran sürücü 'bu kadarına da pes' dedirtti

İHA'nın haberine göre, Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi. Yaptığı hareketin bir başarı olduğunu düşünen sürücü, diğer sürücüleri de tehlikeye attığının farkına varmadı. Kendi canını hiçe sayan sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketler ise diğer bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Onun bu umursamazlığını gören diğer sürücüler ise, ‘bu sürüş tekniği için hangi ehliyeti almalı?’ sorusunu yöneltti. Trafikte bu şekilde ilerleyen otomobilde bulunan bayanın ise duruma kayıtsız kalması ve ikazda bulunmaması pes dedirtti.

Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı.

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