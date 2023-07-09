Cami imamından ‘cin çıkarma’ bahanesiyle çocuklara cinsel istismar. Şikâyetten vazgeçmeleri için para teklif etti

Kayseri’de cami imamının ‘cin çıkarma’ bahanesiyle çocuklara cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı. Tutuklanan imamın şikayetlerinden vazgeçmeleri için çocukların ailelerine baskı uyguladığı ve para teklif ettiği öğrenildi.

Cami imamından ‘cin çıkarma’ bahanesiyle çocuklara cinsel istismar. Şikâyetten vazgeçmeleri için para teklif etti

Kayseri’nin Develi ilçesindeki Güneyyukarı Mahallesi’ndeki Sivas-i Hatun Camii’nin imamı O.K., ‘cin çıkarma’ bahanesiyle onlarca kadın ve çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Birgün gazetesinden Zuhal Çiloğlan’ın haberine göre, cinsel istismara uğrayan çocukların ebeveynleri, imamın yakınları tarafından şikâyetten vazgeçmeleri için baskı gördüklerini söyledi.

PARA TEKLİF EDİLDİ

İmam Köşker’in taciz ettiği ileri sürülen çocuklardan birinin dedesi yaşananları anlattı. O.K.’ye günde ortalama 40-50 kişinin ‘şifa bulmak’ için başvurduğunu anlatan dede, torunundan yaşananları öğrendikten sonra suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Dede, İmam Köşker’in kendisine başvuranları “Sana cin musallat olmuş” diyerek sözde 'tedavi' ettiğini aktardı.

İmamın kendisine gelen kadın ve çocukları korkuttuğunu ve istismar ettiğini anlatan dede, suç duyurusunda bulunduktan sonra tanımadığı iki kişinin şikâyetini geri alması için para teklif ettiğini söyledi. Ayrıca imamın ailesinin de evlerine gelerek “Şikâyetten vazgeçin” diyerek ısrarcı olduklarını anlattı.

18 KİŞİ ŞİKÂYET ETTİ

Çok sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu bildiklerini söyleyen dede, sadece 18 kişinin şikâyetçi olmayı kabul ettiğini söyledi. Birçok mağdurun da “Davacı olursak cinlerini bize musallat eder” diyerek suç duyurusunda bulunmaya korktuğunu söyledi. Şikâyetler üzerine yaklaşık dört ay önce tutuklanan O.K’nin yargılanmasına 18 Temmuz Salı günü devam edilecek.

O.K.’nin, camiinin restorasyonu sırasında bulunan bin 111 taneli tesbihle, camii cemaatine “şifa” dağıttığı iddiası, iktidara yakın yayın organlarında da haber oldu. Haberlerde, İmam Köşker’in, özel günlerde ve sıkıntılı zamanlarda çekilen tesbihin, camii cemaatinin boynuna asılarak “rahmete vesile” olduğu iddialarına yer verildi.

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