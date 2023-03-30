Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye sinkaflı sözler. Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kuran ve 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye canlı yayında sinkaflı küfür etti.

ATAKLI: ÇIKMIŞ BEN %60 ALACAĞIM DİYOR. HASS****R LAN!

İnce'nin adaylığı için daha önce "İhanetin bedelini ağır ödeyecek" diyen gazeteci Can Ataklı YouTube kanalında açtı ağzını yumdu gözünü.

"Herif" diye seslendiği İnce'ye ağır hakaretler savuran Ataklı şu ifadeleri kullandı;

"Ben diyorum ki Kılıçdaroğlu'na herkesten de duyduğum o. Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne istiyorsa verin gitsin bu herife. Çünkü asıl olsa itibarı sıfırlandı. Yani ona Bakanlık da versen, partide önemli görev de versen artık bir numara olmaz ondan. Çünkü ne itibarı kaldı ne artık seveni var. Herkes nefret etmiş durumda. Ha, 15 20 tane belki etrafında yalakası vardır. O kadar. Kemal Kılıçdaroğlu ilmik ilmik ördü. Şimdi bütün bunlar olacak sonra Muharrem diye biri çıkacak. Saçma sapan şeylerle çıkıp, 'halk benim arkamda, PKK'yla iş birliği vb. ben %60 alacağım diyor. Has****r lan yürü git derler adama"