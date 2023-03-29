Son Dakika... Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi sonrası açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı ve 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşmek için Memleket Partisi Genel Merkezi'ne geldi. İnce, Genel Merkez önünde Kılıçaroğlu'nu karşıladı. Kameralara poz veren ikili daha sonra görüşmek için binaya girdi.

Saat 17.00'da başlayan görüşmede Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Özgür Özel eşlik etti.

Ortak açıklama yapıldı

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapılıyor. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi"

İnce şu açıklamayı yaptı:

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz."

Muharrem İnce görüşmede adaylıktan çekileceğini söylemediğini açıkladı

