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OdaTv Muharrem İnce'nin mal varlığını açıkladı. Listedeki bir detay dikkat çekti

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mal varlığına OdaTv ulaştı. Listede 2018'de de gündeme gelen silahlar dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:05
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Muharrem İnce'nin mal varlığı belli oldu

OdaTv Muharrem İnce'nin mal varlığını açıkladı. Listedeki bir detay dikkat çekti
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2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, bu defa Memleket Partisi Genel Başkanı olarak seçimlerde yer alacakken dünkü Kılıçdaroğlu - İnce'nin görüşmesinden sonra İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceği konusu tartışma yaratmaya devam ediyor.

Siyasetteki sular durulmazken OdaTv'den Uğur Can Biçer, Muharrem İnce'nin YSK'ya sunmaya hazırlandığı mal varlığına ulaştı.

İşte Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ile birlikte sahip oldukları kalem kalem mal varlıkları:

-Yalova'da 600 bin lira değerinde arsa

-1 milyon 200 bin lira değerinde iki tarla

-750 bin lira değerinde mesken

-Bir buçuk milyon lira değerinde arsa-villa

BABADAN KALAN HİSSELER

-Çankaya'da 1 milyon 800 bin liralık konut

-Bodrum'da bir buçuk milyon liralık villa

-Bir adet 2016 model BMW, bir adet 2015 model Mercedes otomobil

-3 tabanca, 1 tüfek

-1 milyon lira

-50 bin dolar

-50 bin euro

-225 gram altın

BORCU YOK

Muharrem İnce'nin mal varlığında herhangi bir borç bulunmuyor.

Daha önceki mal varlığı bildirimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 milyon lira, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 200 bin lira borcu olduğu açıklanmıştı.

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