Kılıçdaroğlu'ndan ‘İnce’ Halil İbrahim sofrası mesajı: Kibirlenmeyeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle görüşmesine göndermede bulunan bir mesaj geldi.

“YETER Kİ BU ÜLKEYE YENİDEN BAHARLAR GELSİN”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ‘Halil İbrahim sofrası’ vurgulu paylaşımda "Kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

“Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye’yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır.”

İNCE İLE GÖRÜŞMESİNDE DE ALTINI ÇİZMİŞTİ

Dün İnce’yle görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta Halil İbrahim Sofrası’nın büyütmeye çalıştıklarını söylemişti. İnce ise oyları bölmediğini savunarak, adaylıktan çekilmeyeceğini vurgulamıştı.

Öte yandan görüşmenin sonunda Kılıçdaroğlu’nu uğurlayan İnce’nin “Hoş geldiniz, güle güle” demesi de beraberinde yeni bir tartışmayı getirmişti.