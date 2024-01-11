Can Atalay için AYM’ye üçüncü başvuru

Anayasa Mahkemesi (AYM), Atalay hakkında iki kez hak ihlali kararı verdi ancak hem İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımadı.

Anayasa Mahkemesi, hem yerel mahkemenin hem de Yüksek Mahkemenin anayasayı "göz ardı" ettiğini kaydetti. Ancak Yargıtay, "hukuki değeri olmadığı" gerekçesiyle kararı tanımadı.

Bianet'in haberine göre Atalay'ın avukatları 4 Ocak'ta yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Atalay'ın avukatlarından Akçay Taşçı, başvuruya ilişkin 'alındı' belgesinin kendilerine gönderildiğini ancak üçüncü toplantının takvimi hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi.

Taşçı, üçüncü başvuruda vurguladıkları noktaları şöyle anlattı:

“İkinci başvuruda Anayasa’nın 148’inci ve 153’üncü maddelerinin ihlaline yönelik bir başvuruydu yani Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasına yönelik bir başvuru yapmıştık. Üçüncü başvuru da 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı tekrar Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne göndermesine ilişkin yaptık. AYM kararının uygulanmamasıyla yeniden doğan bir ihlal var, biz başvurumuzda bunlara değindik ve tespit edilmesine yönelik başvuru yaptık.”