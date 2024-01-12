Can Atalay Meclis yolunu açacak formül. Adalet Bakanlığı'nda bu yöntem konuşuluyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararlarını Yargıtay’ın ‘hukuksuz’ olarak nitelemesi sonucu yaşanan krizde, Yargıtay’ın son kararından sonra Atalay’ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un insiyatif kullanarak kararı bugüne kadar okutmamış ve Meclis’in bu krizde taraf olmaması gerektiğini dile getirmişti.

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki Can Atalay krizine ise AKP ve Adalet Bakanlığı bir orta yol formülü arıyor.

ORTA YOL FORMÜLÜ

AKP ve Adalet Bakanlığında konuşulan formül ise Kurtulmuş’un Yargıtay’ın kararını TBMM Genel Kurulunda okutarak, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması. Eğer bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM’ye gelecek.

TBMM’de Atalay’ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak.

ADALET BAKANLIĞI’NDA KONUŞULUYOR

Meclis’e gelip yemin ederek göreve başlayacak. Bu formül, AKP kulislerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından dillendiriliyor. Parti kurmayları ve bakanlık hukukçuları "Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur. Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay’a gitmeyecek. Doğrudan TBMM’ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararı uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur" görüşünü dile getiriyor.

GEÇMİŞTE UYGULANMIŞTI

Adalet Bakanlığı hukukçuları, geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çekerek “Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM’ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis’e döndüler” hatırlatmasını yaptı.

Bu arada Can Atalay krizinin çözülmesi için CHP, DEM Parti, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, EMEP, Demokrat Parti ve DEVA Partisi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.