Özgür Özel'den çok sert Can Atalay açıklaması. 'Erdoğan sivil darbenin başıdır'

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla olağanüstü toplandı. Saat 12.00’de başlayan ve 14.50’de sona eren MYK’nin ardından hemen PM toplantısına geçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 18.00’de biten PM’nin ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

“GEZİ DAVASI, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SİYASİ KİN DAVASIDIR”

PM salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Bugün eğer ki Can Atalay serbest kalmış olsaydı da bugün esir tutulan Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in Recep Tayyip Erdoğan’ın açık talimatıyla yeniden yargılanıp, yine hiçbir delil olmadan tamamen hukuka aykırı bir şekilde cezalandırıldıkları gerçeğini değişmeyecekti. Gezi Davası, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kin davasıdır. Gezi Davası, Erdoğan’ın kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları içeride tuttuğu bir davadır." ifadelerini kullandı.

Özel, Atalay’ın milletvekili adayı olduğunu ve Hatay halkının oyu ile seçildiğini hatırlatarak, “Can Atalay milletvekili olmak için başvurduğunda ona bunun önünde bir engel olmadığına dair bir evrak verilmiştir. Ve ismi, birleşik oy pusulasına devlet tarafından yazılmıştır.” dedi.

“YARGITAY’IN KARARI SİVİL DARBE GİRİŞİMİ”

Özel, ayrıca ön seçimleri tamamlanan seçim çevrelerindeki adayların belirlendiğini ancak PM’nin tek gündeminin, “Sivil darbe girişimi” olarak nitelendirdiği Yargıtay’ın kararı olduğunu belirtildi.

“ERDOĞAN, ANAYASAYI ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞAN BU DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞINDA OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİR.”

Özel, Erdoğan’ın kendisi için Anayasa yaptığını iddia ederek,“Erdoğan, 153’üncü maddeyi yırtıp atmıştır. Onun adına bunu beş hakim yapmıştır. Erdoğan, anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir.” İfadelerini kullandı.

9 OCAK GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILACAK

Özel, "Elimde tüm muhalefet partililerin toplandığında katılacaklarını bildirdikleri CHP ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti tarafından imzalanan İYİ Parti ve Dem tarafından da toplanıldığında oturuma katılacakları ifade edilen 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15.00'te Genel Kurulu toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. TBMM'yi kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimine karşı olağanüstü toplantıya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"14 OCAK PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00'TE TÜM VATANDAŞLARIMIZI TANDOĞAN MEYDANINA BEKLİYORUZ"

Özel halkı ve tüm siyasi partileri 14 Ocak Salı günü Ankara'nın Tandoğan ilçesindeki yapacakları mitinge davet etti.

Özel, "Ayrıca CHP olarak, sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa en yürekten katkıyı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü geleceğimize sahip çıkıyoruz' diyeceğimize, demokrasiye, anayasaya sahip çıkacağımız büyük miting için, 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, gençlerini Tandoğan Meydanı'nda geleceğimize, adalete sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI 8 OCAK HAFTASINDAKİ PM TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK"

Özgür özel, konuşmalarının ardından PM toplantısında aldıkları kararları açıkladı. PM’nin aday gündemiyle toplanmasının planlandığını ifade eden Özel, Yargıtay’ın Can Atalay kararı sebebiyle adayların 8 Ocak haftasındaki PM’de açıklanacağını belirtti.