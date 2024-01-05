Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay açıklaması
Yargıtay Başkanı Akarca, TİP'li Milletvekili Can Atalay hakkında verilen kararla ilgili konuştu. Akarca, Anayasa Mahkemesi ile derin görüş ayrılıkları olduğunun bir gerçek olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği iki hak ihlali kararı da Yargıtay tarafından uygulanmadı. Anayasanın açık hükmüne rağmen kararın uygulanmaması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, krizle ilgili yaptığı açıklamada, AYM ile aralarındaki görüş ayrılıklarının Can Atalay dosyasıyla ortaya çıkmadığını belirterek "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Derin ayrılıklarımız var." dedi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci defa ‘Hak ihlali’ kararı vermişti. Ancak dosyanın gittiği Yargıtay ise Atalay’a bir kez daha tahliye kararı vermedi. Yargıtay, verdiği son kararda Anayasa Mahkemesi’nin kararının ‘hukuksuz’ olduğunu savunmuştu.

Can Atalay için çıkan ilk ‘Hak ihlali’ kararı sonrası Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında kriz çıkmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay’dan yana tavır almıştı.

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