Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinden sonra TİP ve CHP’den protesto çağrısı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna Anayasa Mahkemesi iki kez ‘hak ihlali’ kararı vermesine karşın karar Yargıtay tarafından iptal edildi.

Yargıtay’ın Can Atalay'a ilişkin verdiği karar, AKP’li Numan Kurtulmuş’un yerine Meclis’e başkanlık eden Bekir Bozdağ tarafından TBMM Genel Kurulu’nda okutuldu.

3 BÜYÜK İLDE PROTESTOYA ÇAĞIRDI

Karardan sonra TİP İstanbul İl Örgütü, karara tepki göstermek için 3 büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir’de eylem çağrısında bulundu.

Eylem yapılacak yer ve zaman TİP tarafından şöyle duyuruldu:

-İstanbul 20.00’de Beşiktaş İskelesi’nde

-Ankara 19.00'da Sakarya Caddesi'nde

-İzmir 19.00’da Alsancak Gar’da

CHP DE EYLEM ÇAĞRISINA KATILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbullulara çağrımızdır" diyerek bugün saat 20.00'de tarihi Beşiktaş İskelesi'nde eylem çağrısı yaptı.

TİP'TEN AÇIKLAMA: SARAY ANAYASAYI FİİLEN FESHETTİ

TİP kararın Meclis'te okunmasının peşinden sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Saray'ın Anayasayı fiilen feshettiği söylendi.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler geçti:

“Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM’de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin ortağı haline getirildi!

Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti! Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!”