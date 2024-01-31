Gökhan Günaydın’la gazeteciler arasında ‘Can Atalay’ polemiği: CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği

Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Günaydın’la gazeteciler arasında ‘Can Atalay’ polemiği: CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gazetecilerin Can Atalay konusuyla ilgili partisine yönelik eleştirilerine “CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği denilen bir şey var” diyerek yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile gazeteciler arasında ‘Can Atalay’ polemiği yaşandı.

Halk TV’de canlı yayın konuğu olan Günaydın, gazeteci Şule Aydın’ın “CHP ne yapacak?” sorusuna, “Sizce ne yaptı CHP bu krizin başından bu yana?” yanıtını verdi.

Aydın ise Günaydın’a şu şekilde karşılık verdi:

“Mesela sokağa çıkamadı Gökhan Bey. Yapmadığını konuşmak daha önemli sanki.”

CHP’li Günaydın da, “Yaptıklarını konuşmamak mı gerekiyor? CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği denilen bir şey var.” ifadelerini kullandı.

Günaydın’ın söz konusu yanıtının ardından gazeteci Barış Pehlivan, “Bu çok büyük haksızlık. Bu ekrandaki herkes 22 yıldır iktidarın bütün pisliklerini, hukuksuzluklarını yazdı, söyledi, açıkladı. Bunun için bedel ödemiş insanlar. CHP’ye laf etmenin kolaycılığı gibi bir tabirde bulunamazsınız.” diye konuştu.

İlgili Haberler
Akşener'den Can Atalay açıklaması. 'Anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz'
Son dakika... Vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden ilk tepkiler
Can Atalay'ın vekilliğini düşüren Bekir Bozdağ'a Anayasa fırlattılar
Erkan Baş Can Atalay kararını okuyan Bekir Bozdağ'a ateş püskürdü
Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinden sonra TİP ve CHP’den protesto çağrısı
Son dakika... Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Karar mecliste okundu
Son Haberler
Netanyahu: İşimiz bitmedi Dünya
Netanyahu: İşimiz bitmedi
Husiler: ABD’den Yemen'e savaş açma tehdidi aldık Dünya
Husiler: ABD’den Yemen'e savaş açma tehdidi aldık
Kilise saldırısında geri gönderme merkezi detayı! Yazarlar
Kilise saldırısında geri gönderme merkezi detayı!
22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu Yaşam
22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu
İsrail doğruladı: Tünellere deniz suyu pompalandı Dünya
İsrail doğruladı: Tünellere deniz suyu pompalandı
Siyasette değişim halkta karşılık buldu Yazarlar
Siyasette değişim halkta karşılık buldu