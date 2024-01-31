Gökhan Günaydın’la gazeteciler arasında ‘Can Atalay’ polemiği: CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile gazeteciler arasında ‘Can Atalay’ polemiği yaşandı.

Halk TV’de canlı yayın konuğu olan Günaydın, gazeteci Şule Aydın’ın “CHP ne yapacak?” sorusuna, “Sizce ne yaptı CHP bu krizin başından bu yana?” yanıtını verdi.

Aydın ise Günaydın’a şu şekilde karşılık verdi:

“Mesela sokağa çıkamadı Gökhan Bey. Yapmadığını konuşmak daha önemli sanki.”

CHP’li Günaydın da, “Yaptıklarını konuşmamak mı gerekiyor? CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği denilen bir şey var.” ifadelerini kullandı.

Günaydın’ın söz konusu yanıtının ardından gazeteci Barış Pehlivan, “Bu çok büyük haksızlık. Bu ekrandaki herkes 22 yıldır iktidarın bütün pisliklerini, hukuksuzluklarını yazdı, söyledi, açıkladı. Bunun için bedel ödemiş insanlar. CHP’ye laf etmenin kolaycılığı gibi bir tabirde bulunamazsınız.” diye konuştu.