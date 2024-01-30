Akşener'den Can Atalay açıklaması. 'Anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TİP'in tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Meclis'te vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu..

"ANAYASAL DEVLET KRİZİNE TBMM DE DAHİL OLDU"

Akşener yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz” ifadelerini kullandı.

"ANAYASAMIZ, MİLLETİN ANDIDIR"

Açıklamasında Erdoğan hakkında da konuşan Akşener, Erdoğan'ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçtiğini belirterek buna şaşırmadıklarını Akşener, “Ancak anayasamız, milletin andıdır! Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE DÜŞÜRDÜĞÜNÜZ BU GÖLGEYLE NASIL YÖNETECEKSİNİZ?”

Akşener açıklamasının sonunda,“Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?" ifadelerini kullandı.