Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine siyasilerden ilk tepkiler

2023 Genel Seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen serbest bırakılmayarak, AYM kararlarını tanımayan Yargıtay ise, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini talep etmişti.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay kararı okunarak Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Karar okunduğu sırada büyük tepki gösterildi ve Meclis’te tartışmalar yükseldi.

SİYETÇİLERDEN İLK TEPKİLER

Vekilliğin düşürülmesi kararından sonra siyasetçiler tepkilerini sosyal medya paylaşımları aracılığıyla gösterdi.

Gelen ilk tepkiler şöyle oldu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz. Sayın Erdoğan'ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçmesine biz elbette şaşırmadık! Ancak anayasamız, milletin andıdır! Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz? Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?

CHP’li Onursal Adıgüzel:

Demokrasi tarihimiz adına utanç verici bir gün daha yaşıyoruz. Hatay halkının oyları ile seçilmiş #CanAtalay’ın milletvekilliği düşürüldü. Anayasa’yı ayaklar altına alan, millet iradesini hiçe sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Can Atalay’ı özgür bırakın.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu:

Bugün Can Atalay hakkında verilen hükmün Gazi Meclisimizde okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür. Öncelikle İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına uymaksızın hukuk aleminde yoklukla malul olan ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde izahı mümkün olmayan bir karara imza atarak bu hukuksuzluğun aracısı olmuşlardır. Türk yargı sisteminde ikibaşlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM’de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. Anayasal hakların kullanılmasını temin etmek görev ve sorumluluğunu taşıyan siyasi iktidarın bu anlayışıyla başta Hatay halkı olmak üzere milli irade hiçe sayılmıştır. Unutanlara hatırlatmak gerekir ki: Türkiye Cumhuriyeti; meşruiyetini Anayasa’dan alan bir hukuk devletidir. Bu kapsamda İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

FETÖ terör örgütü liderine "kıymetli değerimizdir" diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara GEÇİT YOK! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

Hiç kimsenin iradesi milletin üstünde değildir. #CanAtalay, Hatay’ın seçilmiş milletvekilidir. Kendini hukukun, meclisin, anayasanın, millet iradesinin üstünde gören herkes eninde sonunda millete hesap verir.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan:

Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi’ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş:

Halk iradesi bir daha ayaklar altına alındı. Halk iradesinin tanınmadığı sistem demokratik değildir, olamaz. #CanAtalay Hatay’lıların vekilidir, iradesidir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararı verdiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz! Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. #CanAtalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız.